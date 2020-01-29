Кабмин повышает штрафы за нарушение требований пожарной безопасности
Кабмин усилил ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности. Минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 гривен, а максимальный – 8,5 тысяч гривен.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.
Кроме того, вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, которая привела к аварии или другому опасному событию с тяжелыми последствиями.
"До этого штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 гривен, а для должностных лиц – от 34 до 170 гривен. Такого инаказания недостаточно для того, чтобы мотивировать к выполнению правил безопасности", – заявил Гончарук.
По его словам, правительство сейчас прорабатывает вопрос об урегулировании выделения средств в государственный и местные бюджеты, направленные на то, чтобы снизить риск пожаров в общественных и административных зданиях.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после скандала с прослушкой Гончарука, поручил правительству новую задачу – продолжить работу по усилению контроля пожарной безопасности и улучшению материально-технического состояния спасательных подразделений и служб.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован. 16 человек погибли, 31 пострадал.
- 9 декабря Нацполиция сообщила о подозрении директору сгоревшего Одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности.
- 11 декабря директор сгоревшего колледжа в Одессе Любовь Кочерга отправлена под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.
- 13 января прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности заведующей хозяйством Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате пожара в котором погибли 16 человек.