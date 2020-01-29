Кабмин повышает штрафы за нарушение требований пожарной безопасности

Кабмин усилил ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности. Минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 гривен, а максимальный – 8,5 тысяч гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, которая привела к аварии или другому опасному событию с тяжелыми последствиями.

"До этого штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 гривен, а для должностных лиц – от 34 до 170 гривен. Такого инаказания недостаточно для того, чтобы мотивировать к выполнению правил безопасности", – заявил Гончарук.

По его словам, правительство сейчас прорабатывает вопрос об урегулировании выделения средств в государственный и местные бюджеты, направленные на то, чтобы снизить риск пожаров в общественных и административных зданиях.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после скандала с прослушкой Гончарука, поручил правительству новую задачу – продолжить работу по усилению контроля пожарной безопасности и улучшению материально-технического состояния спасательных подразделений и служб.

Как ранее сообщал Фокус: