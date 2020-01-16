Зеленский поставил Кабмину Гончарука первую задачу после скандала с прослушкой
2020-01-16 13:59:46
Президент поручил продолжить работу по усилению контроля пожарной безопасности
Офис президента на данный момент официально не комментирует скандал с публикацией записи прослушки совещания у премьер-министра Алексея Гончарука. В то же время сегодня президент поручил правительству новую зачаду – продолжить работу по усилению контроля пожарной безопасности и улучшению материально-технического состояния спасательных подразделений и служб. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Соответствующее письмо президент направил на имя премьер-министра Алексея Гончарука сегодня, 16 января.
Правительство должно ежеквартально информировать Зеленского о результатах работы в этом направлении.
После пожара в одесском колледже, унесшем жизни 16 человек, президент 24 декабря подписал указ "О неотложных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине".
Кабмин проинформировал ОП, что по состоянию на 8 января проведены внеплановые проверки состояния пожарной безопасности на 10 374 объектах из 37 006, подлежащих проверкам (28%). За нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 9934 человек.
На 9208 объектах были обнаружены неисправные или необслуживаемые автоматические системы противопожарной защиты, 2066 системы электроснабжения требуют замены или ремонта, 3365 объектов нуждаются в оборудовании первичными средствами пожаротушения.
Как ранее сообщал Фокус:
- 15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".
- На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.
- Пресс-служба Кабинета Министров заявила, что информация об отставке Гончарука не соответствует действительности.
- Сам Гончарук в видеообращении не сказал, являются ли эти записи подлинными, но отметил, что против него и президента работают много людей.
- В руководстве "Слуги народа" пока не видят оснований для отставки Гончарука и считают, что он должен следить за безопасностью своих разговоров.