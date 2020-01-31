СБУ засекретила расследование о прослушке Гончарука

Украина
СБУ не ответила, кто был допрошен в рамках расследования и был ли допрошен Гончарук

СБУ засекретила уголовное дело по факту прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука на совещании с представителями Национального банка.

Об этом сообщили в СБУ, передают Українські Новини.

Дело расследуется по ч.3 статьи 359 Уголовного кодекса.

Остальную информацию не могут разглашать из-за конфеденциальности.

В частности, СБУ не ответила, кто был допрошен в рамках расследования и был ли допрошен Гончарук.

Как ранее сообщал Фокус: