Ситуация с коронавирусом под контролем, в Украине нет зараженных, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачи Кабинету Министров для усиления мер по недопущению попадания китайского коронавируса и распространения его в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

Отмечается, что соответствующие задачи поставлены в связи с объявлением накануне Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайного положения мирового значения в сфере общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки нового коронавируса.

В частности, президент дал задание перенести деятельность оперативного штаба по недопущению распространения заболевания на территории Украины, действующего при Министерстве здравоохранения, на уровень Кабинета министров, создав соответствующую рабочую группу.

Также Зеленский считает необходимым разработать национальный план противоэпидемических мер с привлечением ресурсов не только Минздрава, но и МВД, Минобороны, Министерства образования и науки, Министерства инфраструктуры и других служб и организаций.

Зеленский подчеркнул необходимость проведения мероприятий по профилактике заболевания. Президент заверил, что ситуация с распространением вируса вполне контролируемая и постоянно находится в поле его внимания.

"Сейчас в Украине не зарегистрировано ни одного случая инфицирования и нет оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера. Привлечены все необходимые ресурсы, власть владеет всей информацией в полном объеме. Осуществляется постоянный мониторинг распространения нового коронавируса за рубежом, внутри страны проводятся профилактические мероприятия", – говорится в сообщении.

По его словам, Украина проводит комплекс мер, чтобы не допустить попадания коронавируса и распространения заболевания.

Как ранее сообщал Фокус:

С 26 января в аэропорту "Борисполь" в начали измерять температуру пассажиров, которые прилетелими прямыми авиарейсами из Китая.