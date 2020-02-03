Укрпочта предупредила о задержках посылок из Китая

Украинцев предупредили о возможных задержках посылок из Китая из-за сокращений и отмен рейсов в связи с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

В сообщении говорится, что из-за проблем с авиасообщений общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены. Также подчеркивается, что ВОЗ не ввела никаких запретов для перемещения товаров между странами из-за коронавируса.

"Никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", – подчеркивают в Укрпочте.

Днем ранее в ВОЗ подтвердили, что коронавирус 2019-nCoV не может передаваться через письма или посылки из Китая.

"Люди, которые получают посылки из Китая, не рискуют заразиться 2019-nCoV. Коронавирусы не могут долго жить на объектах, таких как письма или пакеты, подчеркнули в ВОЗ", – написала ВОЗ в Twitter.

По состоянию на утро 3 февраля в Китае от вызванной новым коронавирусом пневмонии умер 361 человек. За сутки число жертв выросло на 57. Также первая смерть от коронавируса была зарегистрирована за пределами Китая – на Филиппинах.

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