Авиакатастрофа МАУ: Украина требует от Ирана компенсаций по нормам международного права

Украина
Украинская сторона ожидает от Ирана неукоснительного соблюдения всех международных требований

Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Facebook.

По словам Данилова, украинская сторона ожидает от Ирана неукоснительного соблюдения всех международных требований, содержащихся в статье 26 Чикагской конвенции и Приложении 13 к ней.

"Украина в очередной раз подчеркивает свою готовность к максимально тесному сотрудничеству с иранской стороной в вопросе расследования причин трагедии и имеет для этого все технические и научные возможности, в частности в вопросе исследования "черных ящиков", – заявил Данилов.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу в штатном режиме, а также держит постоянную связь с украинскими коллегами, находящимися в Иране.

"Позиция Украины остается неизменной: мы настаиваем на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших согласно нормам международного права", – добавил Данилов.

Как ранее сообщал Фокус: