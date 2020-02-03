Авиакатастрофа МАУ: Украина требует от Ирана компенсаций по нормам международного права

Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Facebook.

По словам Данилова, украинская сторона ожидает от Ирана неукоснительного соблюдения всех международных требований, содержащихся в статье 26 Чикагской конвенции и Приложении 13 к ней.

"Украина в очередной раз подчеркивает свою готовность к максимально тесному сотрудничеству с иранской стороной в вопросе расследования причин трагедии и имеет для этого все технические и научные возможности, в частности в вопросе исследования "черных ящиков", – заявил Данилов.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу в штатном режиме, а также держит постоянную связь с украинскими коллегами, находящимися в Иране.

"Позиция Украины остается неизменной: мы настаиваем на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших согласно нормам международного права", – добавил Данилов.

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