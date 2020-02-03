Дело Шеремета: суд отказался выпустить Кузьменко из СИЗО

Печерский районный суд отказался изменить меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко на более мягкий.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Суд отказал адвокатам Кузьменко, просившим отпустить ее под домашний арест.

В ходе заседания суд допросил трех свидетелей, в частности, маму и бывшего мужа Кузьменко. По их словам, подозреваемая в момент убийства 20 июля 2016 года была дома с ребенком.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.