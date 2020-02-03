Дело Шеремета: Офис генпрокурора продлил срок досудебного расследования

Офис генпрокурора продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до апреля текущего года.

Об этом сообщил прокурор Сергей Зузак, передает Громадське.

По его словам, принимать решение о направлении обвинительного акта в суд или прекращении производства пока рано. При этом он отметил, что нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в частности эксперименты и допросы.

Ранее следователи просили продлить срок досудебного следствия до 6 месяцев, то есть до июня текущего года.

В свою очередь, адвокаты отметили, что для всех необходимых следственных действий было 3,5 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.