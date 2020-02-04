Террористам "ДНР" сообщили о подозрении за "парад пленных" в оккупированном Донецке

Офис генпрокурора сообщил четырем гражданам Украины о подозрении по фактам участия в незаконных вооруженных формированиях "ДНР" и жестоком обращени с военнопленными.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По версии следствия, террористы принимали участие в проведении так называемого "парада пленных" в оккупированном Донецке 24 августа 2014.

50 военнопленных выстроили в походную колонну и в сопровождении вооруженных винтовками лиц заставили двигались по центральной улице оккупированного Донецка. При этом, во время движения указанной колонны военнопленные подвергались оскорблениям, ударам и побоям, чем унижались их честь и достоинство.

В ведомстве сообщили, что проведение подобных мероприятий нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, которая определяет гуманное обращение с ними, гарантирует их защиту, в частности от актов насилия или запугивания, а также от оскорблений и любопытства публики.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Украина при обсуждении вопроса разведения сил и средств на Донбассе предложила три участка "в чистом поле".

29 декабря состоялся первый с 2017 года большой обмен пленными между Украиной и боевиками. Домой вернулись 76 украинцев (12 военных и 64 гражданских), еще пять участников обмена решили остаться в ОРДЛО со своими семьями.

Двоих освобожденных из плена военных доставили в Главный военный госпиталь в Киеве. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

64 гражданских, освобожденных в рамках обмена пленными, сразу госпитализировали в "Феофанию".