Из-за угрозы коронавируса на одесском рынке "7-й километр" усилили санобработку и провели учения

5 февраля на промтоварном рынке "Седьмой километр" были замечены сотрудники медицинской службы в защитных костюмах, которые общались с предпринимателями. Об этом сообщило одесское издание "Думская".

В администрации рынка поясняют: это плановые учения.

Согласно приказу директора рынка, кроме ежедневного сбора информации о заболевших сотрудниках и профилактической работы, предполагается обучение медиков.

"В связи с массовым беспокойством в стране относительно угрозы проникновения в Украину коронавируса, выявленного в Китае, на промрынке "7 километр" проходят плановые учения. 5 февраля прошла отработка взаимодействия с предпринимателем китайской национальности (заведомо не имеющим признаков заболевания и инфицирования) медицинской службы рынка, в полном медицинском обмундировании", – говорится в сообщении.

Сообщается, что службы рынка в три раза усилили санитарную обработку общественных помещений, закупили маски, спецкостюмы, дополнительные средства дезинфекции.

Служба охраны здоровья рынка включает в себя три медпункта, два из которых работают круглосуточно. Она имеет собственный автомобиль скорой помощи и оборудованный всем необходимым изолятор.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.