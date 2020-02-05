В Харьковской области произошло ДТП: погибли пять человек
В Харьковской области в результате столкновения двух автомобилей погибли пять человек, еще один человек пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Столкновение произошло на 603 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский вблизи села Новопавловка, что в Изюмском районе Харьковской области. Столкнулись автомобили ВАЗ 2109 и Daewoo Lanos.
На месте происшествия спасатели с помощью гидравлического инструмента освободили пострадавшего водителя Daewoo и передали его работникам скорой помощи.
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