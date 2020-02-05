"Давление на свободу слова". 1+1 подтвердил обыски СБУ

В 1+1 подтверждают, что правоохранители СБУ проводят обыски в помещении редакции программы "Гроші".

Об этом сообщает ТСН.

"Причины происходящего нам неизвестны. Примечательно, что за все время существования независимой Украины это первый обыск, который проводится в "1+1 медиа". Мы можем только предположить, что он связан с обличительной деятельностью программы. Обычно программа "Гроші" является источником важной информации. Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей разоблачительной деятельности", – заявили в телеканале.

1+1 обратился к журналистскому сообщиству с просьбой не оставить обыски без внимания и назвал инцидент давлением на свободу слова.

"Такие "визиты" в редакцию программы "Гроші" является полным нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимые СМИ", – говорится в заявлении.

Напомним, в здании телеканала "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве проводят обыск сотрудники СБУ. Об этом сообщил руководитель департамента журналистских расследований "1+1 медиа" Максим Шиленко

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны.

17 января президент Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на совещании премьера Гончарука с руководством НБУ.