"Никто не мухлевал". Дубилет расскажет, как проводилась электронная перепись

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет 6 февраля созывает пресс-конференцию, на которой расскажет о методологии оценки численности населения Украины.

Об этом Дубилет написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня в 14:00 я провожу пресс-конференцию, посвященную методологии оценки численности населения. Это очень важная пресс-конференция для меня. Можно вести дискуссию о том, нужно ли проводить традиционную перепись населения. Можно спорить, насколько корректны те методы, которые мы выбрали. Но для меня очень важно, чтобы ни у кого не осталось и мысли о том, что кто-то где-то мог мухлевать или обманывать. Кто-то может ставить под сомнение мои управленческие компетенции. Кто-то – математические или статистические. Но я не могу позволить, чтобы кто-то ставил под сомнение мои моральные качества (или членов нашей рабочей группы)", – написал Дубилет.

Министр хочет шаг за шагом показать, какие расчеты проводились и как вышли на те цифры, которые опубликовали.

В пресс-конференции примут участие глава Госкомстата Игорь Вернер, заведующий отделом моделирования социально-экономических процессов и структур Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Владимир Сариогло, заведующий кафедрой прикладной математики Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Олег Чертов, учредители проекта "Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах" Павел Поликарчук и Мария Данюк.

Напомним, стали известны результаты переписи населения: по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживают 37,29 млн человек. Перепись проводилась тремя методами: двумя комбинированными (мобильные операторы + соцопросы + реестры) и (данные Пенсионного фонда + экстраполяция через поло-возрастную структуру) и реестровым.

Эксперты сервиса Socialdata заявили о якобы фальсификации результатов электронной переписи населения, проведенной по инициативе министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета и его командой.

Первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек.

Как ранее сообщал Фокус:

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова считает, что международное сообщество может не признать результаты электронной переписи.

Директор КМИС Владимир Паниотто в свою очередь заявил, что с помощью электронной переписи невозможно узнать 90% необходимой информации.