Старые электромобили увеличили январский рынок авто на электротяге на треть
За первый месяц 2020 года украинцы приобрели 587 легковых автомобилей на электрической тяге, что на треть больше, чем годом ранее, сообщил "Укравтопром".
Такой рост был обеспечен только за счет увеличения регистраций автомобилей, бывших в эксплуатации (+37%), потому что спрос на новые электромобили снизился на 5%.
В результате доля новых машин в январе среди легковых электромобилей упала до 6% против 8% по итогам 2019 года.
Самой востребованной моделью на рынке электрокаров остается Nissan Leaf. В январе их прибавилось 216. Далее идут автомобили Tesla: Model S – 58 ед., Model 3 – 41 ед. и Model X – 34 ед. На пятом месте в январе – Chevrolet Bolt – 32 ед.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2021 году в Европе будет представлено 214 моделей электромобилей – в три раза больше, чем сейчас.
- BMW и Great Wall построят за 650 млн евро в Китае завод по выпуску электромобилей.
- Ученые утверждают, что изобрели новую технологию для зарядки аккумуляторов, которая позволит заряжать автомобили за 10 минут для 300 км езды.