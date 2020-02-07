Адвокаты Яны Дугарь представили новые доказательства ее непричастности к убийству Шеремета

Адвокаты задержанной по делу убийства журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь передали в Офис генпрокурора новые доказательства невиновности их подзащитной и подали ходатайство о закрытии дела.

Об этом заявил адвокат Николай Ореховский, передает Радио Свобода.

В пакете доказательств он обратил внимание на три момента.

Первый: рост Дугар минимум на 10 см выше, чем у девушки на видеозаписях, которую считают "разведчицей" и исполнительницей преступления. По ее словам, девушка на записи проходит мимо столба и дерево, что позволяет достаточно точно определить ее рост, однако следствие не обратило на данный момент.

Во-вторых, по словам адвокатов, во время совершения преступления Дугарь была на фронте, помогала раненым в военном госпитале города Покровск, в суде это подтвердили пятеро свидетелей.

И третий довод, приведенный адвокатами: Дугарь на полиграфе подтвердила, что не принимала участия в преступлении (вероятность того, что она говорит правду – 99%) и не обсуждала подготовку преступления с другими подозреваемыми (вероятность 99%).

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.