Адвокаты Яны Дугарь представили новые доказательства ее непричастности к убийству Шеремета

Украина
Новым доказательством является заключение психофизиологической экспертизы с применением полиграфа

Адвокаты задержанной по делу убийства журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь передали в Офис генпрокурора новые доказательства невиновности их подзащитной и подали ходатайство о закрытии дела.

Об этом заявил адвокат Николай Ореховский, передает Радио Свобода.

В пакете доказательств он обратил внимание на три момента.

Первый: рост Дугар минимум на 10 см выше, чем у девушки на видеозаписях, которую считают "разведчицей" и исполнительницей преступления. По ее словам, девушка на записи проходит мимо столба и дерево, что позволяет достаточно точно определить ее рост, однако следствие не обратило на данный момент.

Во-вторых, по словам адвокатов, во время совершения преступления Дугарь была на фронте, помогала раненым в военном госпитале города Покровск, в суде это подтвердили пятеро свидетелей.

И третий довод, приведенный адвокатами: Дугарь на полиграфе подтвердила, что не принимала участия в преступлении (вероятность того, что она говорит правду – 99%) и не обсуждала подготовку преступления с другими подозреваемыми (вероятность 99%).

Как ранее сообщал Фокус:

  • Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.