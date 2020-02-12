Сутки на Донбассе: пять обстрелов, ВСУ без потерь

В течение прошлых суток, 11 февраля, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям из минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

В результате вражеских обстрелов никто из военнослужащих Объединенных сил не пострадал.

Один вражеский обстрел из автоматических станковых гранатометов был зафиксирован рядом с Песками, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела наших позиций, а именно: трижды в районе Орехово и один раз недалеко от населенного пункта Крымское.

С началом текущего периода боевики огневой активности не проявляли.

Как ранее сообщал Фокус: