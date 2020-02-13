Сутки на Донбассе: три обстрела, потерь нет

В среду, 12 февраля, боевики на Донбассе 3 раза нарушили режим тишины, обстреляв позиции ВСУ, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики вели огонь по украинским позициям из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с Новотошковским, в районе Орехово, а также вблизи Южного .

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Как ранее сообщал Фокус: