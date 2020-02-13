Сутки на Донбассе: три обстрела, потерь нет
В среду, 12 февраля, боевики на Донбассе 3 раза нарушили режим тишины, обстреляв позиции ВСУ, потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Отмечается, что боевики вели огонь по украинским позициям из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с Новотошковским, в районе Орехово, а также вблизи Южного .
С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.
Как ранее сообщал Фокус:
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В понедельник, 10 февраля, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Никто из украинских военнослужащих не пострадал.
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11 февраля боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям из минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- Разведка рассказала о потерях боевиков на Донбассе с начала года. Они потеряли 27 человек боевого состава.