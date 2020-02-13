Дубилет собрался пересчитать население ОРДЛО и Крыма с помощью спутниковой съемки

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в эфире Украинского радио заявил, что планирует считать население на оккупированных территориях Крыма и Донбасса с помощью проекта спутниковой съемки.

"Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным. Похожий проект проводят в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властями. Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять примерное количество населения", – сказал Дубилет.

В то же время он добавил, что пока трудно сказать, насколько точно можно оценить через спутники или какие-то другие инструменты население в Крыму и ОРДЛО.

Он также сообщил, что сейчас в правительстве нет консолидированного решения относительно того, как будет проводиться перепись.

По его словам, за 1-2 месяца ответственные за проект лица завершат свое исследование, возможно ли сделать оценку по отдельным населенным пунктам, и тогда станет ясно, насколько точной она будет.

Кроме того, добавил Дубилет, в правительстве рассуждают над тем, возможно ли во время переписи населения не просто получить какую-то общую информацию, а "скрестить" это с выдачей ID-карты или ЭЦП, чтобы люди могли получить инструменты для пользования электронными услугами.

Напомним, стали известны результаты переписи населения: по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживают 37,29 млн человек. Перепись проводилась тремя методами: двумя комбинированными (мобильные операторы + соцопросы + реестры) и (данные Пенсионного фонда + экстраполяция через поло-возрастную структуру) и реестровым.

Эксперты сервиса Socialdata заявили о якобы фальсификации результатов электронной переписи населения, проведенной по инициативе министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета и его командой.

Первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек.

Как ранее сообщал Фокус:

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова считает, что международное сообщество может не признать результаты электронной переписи.

Директор КМИС Владимир Паниотто в свою очередь заявил, что с помощью электронной переписи невозможно узнать 90% необходимой информации.

Дмитрий Дубилет заявил, что среди причин уменьшения количества населения в Украине – миграция и отрицательная демография. К этим двум негативным трендам также стоит добавить оккупацию Россией части территории Украины.