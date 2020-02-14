Скалецкая назвала новую дату эвакуации украинцев из Уханя

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире телеканала 1+1 вечером в четверг, 13 февраля сообщила, что граждане Украины будут эвакуированы из китайского города Ухань 18 февраля.

"Задержки нет. Имеет место планомерная процедура принятия решений, чтобы обеспечить прибытие в Украину и дать возможность всем чувствовать себя в безопасности. Принятые решения согласованы со всеми министерствами. Во вторник будет отправлен самолет и в среду граждане Украины будут на территории Украины", – сказала Скалецкая.

Она отметила, что в Украину прибудут только те граждане, у которых нет симптомов болезни. Сразу же по прибытии их поместят в медицинское учреждение на 14-дневную изоляцию.

"Сначала китайские власти проверят, здоровы ли они, а затем их выпустят. Украинская бригада врачей на борту также их проверит, а потом останется с ними в изоляции. Изоляция – минимум 14 дней", – добавила министр.

По ее словам, в настоящее время рассматриваются четыре медицинских учреждения, в одно из которых поместят прибывших из Уханя украинцев на карантин.

"Украинские граждане с борта в автобус и в это помещение. Если кто-то из них будет иметь симптомы, сразу будет доставлен в больницу ", – заявила Скалецкая.

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