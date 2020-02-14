Эвакуация украинцев из Уханя состоится 18 февраля, – Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинцев эвакуируют из города Ухань в Китае на следующей неделе.
Об этом сообщает Telegram-канал Гончарука.
По его словам, эвакуация украинцев запланирована на 18 февраля.
"Сейчас есть 3-4 объекта, каждый из которых готовится, чтобы принять наших граждан на следующей неделе. Они 14 дней будут под присмотром профессиональных специалистов", – заявил премьер.
Напомним, эту же дату называла министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
Как ранее сообщал Фокус:
- Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент. Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что точную дату эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй определят после того, как все желающие подпишут форму информированного согласия.
- Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- Авиаперевозчик SkyUp уже выразил готовность совершить спецрейс в китайский город Ухань для эвакуации украинцев, но ждет команды от Минздрава.