Эвакуация украинцев из Уханя состоится 18 февраля, – Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинцев эвакуируют из города Ухань в Китае на следующей неделе.

Об этом сообщает Telegram-канал Гончарука.

По его словам, эвакуация украинцев запланирована на 18 февраля.

"Сейчас есть 3-4 объекта, каждый из которых готовится, чтобы принять наших граждан на следующей неделе. Они 14 дней будут под присмотром профессиональных специалистов", – заявил премьер.

Напомним, эту же дату называла министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Как ранее сообщал Фокус: