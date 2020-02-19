Самолет SkyUp вылетел за украинцами в Китай

Самолет авиакомпании SkyUp вылетел из аэропорта Борисполь в 3:01 по киевскому времени и взял курс на китайский город Ухань, откуда проведет эвакуацию украинцев и граждан еще десяти стран, в связи с эпидемией коронавируса.

Маршрут полета отслеживается системой мониторинга авиаперелетов Flightradar.

Согласно расписанию, самолет должен был взлететь в 2:50 ночи 19 февраля, однако он отправился на 11 минут позже.

Планируется, что воздушное судно вернется в Украину с эвакуированными пассажирами на борту 20 февраля в 8 утра. Он приземлится в киевском аэропорту Борисполь. В общей сложности лайнеру придется преодолеть 14 тысяч километров.

По состоянию на 4:15 самолет находился над Черным морем и направлялся в Казахстан в аэропорт Алматы. Оттуда борт отправится в Ухань.

После возвращения в Украину самолет продезинфицируют, и только спустя 48 часов он сможет выполнить новый рейс.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая накануне заявила, что пока точно не ясно, куда направят эвакуированных пассажиров для прохождения карантина. Рассматривается четыре варианта.

"Но места безопасны как для эвакуированных, так и для всех граждан Украины. Все меры согласованы и соответствуют международным стандартам", – убеждает министр.

Как ранее сообщал Фокус:

Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент.

Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.

Авиаперевозчик SkyUp выразил готовность совершить спецрейс в китайский город Ухань для эвакуации украинцев, но ждет команды от Минздрава.

В Минздраве сообщили, что Украина планирует вывезти из Уханя 58 человек, 11 из которых – иностранцы.

Ранее заявлялось, что самолет с украинцами прибудет из Уханя в среду 19 февраля, теперь его ожидают в четверг, 20 февраля.