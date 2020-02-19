США выделят $38 млн на развитие демократических ценностей у молодежи Украины
Агентство США по международному развитию (USAID) планирует выделить $38 млн на реализацию в Украине программы "Мероприятия по укреплению национального самосознания через молодежь" (UNITY). "Цель данной деятельности – воспитание у молодежи чувства ответственности за демократическое европейское будущее Украины посредством дальнейшего сплочения молодежных лидеров вокруг ценностно-ориентированной идеи украинского национального самосознания, опирающейся на инновации, гражданскую активность и плюрализм", – говорится в документе USAID, на который ссылается RT.
Программа направлена на молодых людей в возрасте от 10 до 35 лет. В украинском представительстве USAID особое внимание хотят уделить подросткам 10–14 лет, считая, что в этом возрасте начинают формироваться постоянная жизненная позиция и модели социального взаимодействия и поведения.
В рамках программы UNITY планируют, в частности, поддерживать с помощью грантов организации общегосударственного и местного уровня, а также инициативы социально отчужденных групп населения.
Проект будет включать мероприятия в регионах, сейчас не подконтрольных Киеву, если там "наступит мир".
Отмечается, что часть выделенных средств должна быть в оперативной доступности на случай появления "вызовов и уникальных возможностей".
Как считают в USAID, новые украинские ценности уже шесть лет находятся под угрозой из-за российской пропаганды и противников евроинтеграции. Кремль регулярно подрывает процесс реформирования и демократической консолидации в Украине. Россия пытается сохранить свое политическое, экономическое и военное влияние на соседнее государство, используя военное вмешательство, убийства, кибератаки, энергетическое давление и дезинформации.
Напомним, что в декабре прошлого года временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор анонсировал запуск в Украине новой программы USAID по поддержке гражданского общества. Она рассчитана на пять лет и имеет бюджет $10 млн.
Как ранее сообщал Фокус:
- Бывший спецпосланник США по делам Украины Курт Волкер считает идею президента Владимира Зеленского о совместных патрулях в ОРДЛО правильной и реалистичной, однако уверен, что президент РФ Владимир Путин ее не поддержит.
- Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
- В результате боев погиб украинский военный. Еще четыре – получили ранения. Начальник Генштаба Руслан Хомчак рассказал на брифинге, что ВСУ ответили боевикам "из всего вооружения".
- Президент Владимир Зеленский назвал нападение боевиков "провокацией" и заявил, что она не изменит курс на достижение мира на Донбассе.