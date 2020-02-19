В Мариуполе автобус въехал в остановку с людьми: есть пострадавшие
В Мариуполе (Донецкая область) автобус въехал в остановку общественного транспорта: травмы получили мужчина и женщина, ожидавшие своего транспорта.
Об этом сообщили в полиции Донецкой области.
Согласно предварительной информации, водителю стало плохо и он потерял контроль над автобусом.
В результате травмы получили женщина 1977 года рождения и мужчина 1956 года рождения. Пострадавших доставили в больницу.
Полиция Мариуполя начала расследование по факту наезда автобуса на остановку с людьми.
По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Как ранее сообщал Фокус:
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