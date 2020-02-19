В Мариуполе автобус въехал в остановку с людьми: есть пострадавшие

В Мариуполе (Донецкая область) автобус въехал в остановку общественного транспорта: травмы получили мужчина и женщина, ожидавшие своего транспорта.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

Согласно предварительной информации, водителю стало плохо и он потерял контроль над автобусом.

В результате травмы получили женщина 1977 года рождения и мужчина 1956 года рождения. Пострадавших доставили в больницу.

Полиция Мариуполя начала расследование по факту наезда автобуса на остановку с людьми.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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