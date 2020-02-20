Ситуация на Донбассе: боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ

Украина
Один военный получил ранение

На Донбассе, 19 февраля вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военный получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Зафиксирована активность снайперов.

8 обстрелов зафиксировали рядом с Марьинкой, Лебединским, Славным, Васильевкой, Широкино, Красногоровкой и Новотроицким. Еще три обстрела боевики совершили возле Луганского и Орехово.

Как ранее сообщал Фокус: