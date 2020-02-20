Ситуация на Донбассе: боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ

На Донбассе, 19 февраля вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военный получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Зафиксирована активность снайперов.

8 обстрелов зафиксировали рядом с Марьинкой, Лебединским, Славным, Васильевкой, Широкино, Красногоровкой и Новотроицким. Еще три обстрела боевики совершили возле Луганского и Орехово.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

В результате боев погиб украинский военный. Еще три – получили ранения, а двое - контузии. Начальник Генштаба Руслан Хомчак рассказал на брифинге, что ВСУ ответили боевикам "из всего вооружения".