Полиция изучает тех, кто призывал перекрывать дороги эвакуированным из Уханя, – Геращенко

Полиция изучает лица тех, кто призывал к массовым протестам из-за эвакуации украинцев из Уханя.

Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает 112 Украина.

"Сейчас полиция изучает тех, кто призывал в социальных сетях к тому, чтобы выходить перекрывать пути. Мы видим, что там замечены вовсе не местные жители, что там есть признаки политической провокации. Раздувание скандала на ровном месте", – сказал он.

По его словам, МВД будет бороться с провокациями и не позволит отдельным политсилам сделать себе на этом пиар.

Напомним, Самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя улетел из аэропорта "Борисполь", в котором он находился на дозаправке.

До приземления в "Борисполе", борт на протяжении часа наматывал круги над Харьковской областью.

Специальным транспортом ГСЧС в сопровождении и под охраной полиции украинцы будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Там с ночи продолжаются протесты местных жителей. Они перекрывают дороги и требуют не селить здесь эвакуированных.

Как ранее сообщал Фокус:

Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент.

Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, тогда заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.