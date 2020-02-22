Сутки на Донбассе: один военнослужащий Объединенных сил получил ранение

В течение прошлых суток, 21 февраля, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

В результате вражеских обстрелов, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи Красногоровки, рядом с Павлополем, дважды неподалеку Лебединского, в районе населенного пункта Новотроицкое, вблизи Песок, неподалеку Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов по нашим позициям: два раза рядом с Орехово, неподалеку от Луганского, вблизи Майского, в районе населенного пункта Новотошковское, рядом с Новолуганским.

С началом текущего периода боевики два раза обстреляли наши позиции.

Рядом с Марьинкой противник совершил три выстрела со станкового противотанкового гранатомета.

В районе населенного пункта Новомихайловка по нашим позициям было выпущено 5 мин из 120-мм миномета. Потерь нет.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

В результате боев погиб украинский военный. Еще три – получили ранения, а двое - контузии. Начальник Генштаба Руслан Хомчак рассказал на брифинге, что ВСУ ответили боевикам "из всего вооружения".