На улицах Киева заметили Tesla Cybertruck, которой еще нет в продаже

На улицах Киева заметили электрокар Tesla Cybertruck.

Об этом сообщает Фокус.

Корреспондент Фокуса заметил, как везли автомобиль по Чоколовскому бульвару.

Официальная дата начала производства этого авто – конец 2021-го, и ранее электрокар замечали только несколько раз в Калифорнии.

Как оказалось, прототип Tesla Cybertruck был использован для выхода игроков команды Nigma на турнире WePlay! по игре Dota 2, который проходит в Киеве.

Фото: twitter.com/WePlayEsport/

Как ранее сообщал Фокус: