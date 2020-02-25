Из Китая захотели эвакуироваться еще шесть украинцев

Шесть граждан Украины заявили о желании покинуть китайскую провинцию Хубэй, в частности город Ухань.

Об этом говорится в комментарии начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максима Коваленко, сообщает УНИАН.

"Посольству известно о пребывании 39 граждан Украины в городе Ухань и провинции Хубэй. Желание пока изъявили шесть граждан Украины", – сказал Коваленко.

Он пояснил, что речь идет о тех гражданах, которые не смогли попасть на борт самолета во время предыдущей эвакуации (трое граждан), а также еще о трех украинцах, которые изменили свое мнение. Среди желающих быть эвакуированными в Украину есть и Анастасия Зинченко, которая ранее не была эвакуирована из-за нежелания оставлять в Китае свою собачку.

Дипломат напомнил, что в прошлый раз из-за повышения температуры тела украинцев не пустили на борт самолета. Посольство Украины в Китае оказывает им всестороннюю помощь, в том числе финансовую и организационную.

По его словам, состояние их здоровья удовлетворительное, медслужбы города Ухань постоянно контролируют их самочувствие, проверяют на возможное наличие коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.

Глава МОЗ Зоряна Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневную обсервацию вместе со всеми эвакуированными гражданами.

В футбольном клубе "Шахтер" заявили о готовности отправить свой самолет для эвакуации оставшихся в Китае украинцев.