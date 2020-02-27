У 89 эвакуированных украинцев в Новых Санжарах коронавирус не нашли, – СНБО

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары, на сегодняшний день не болен коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, молекулярно-генетические исследования биологического материала, который брали у эвакуированных, в настоящее время не обнаружили коронавирус.

"Следующий забор биологического материала у эвакуированных – в воскресенье, 1 марта", – сказано в сообщении.

Как ранее сообащал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.