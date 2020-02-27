МОЗ определил критерии контактных лиц COVID-19

Украина
В случае подтверждения случаев заболевания коронавирусом на территории Украины, контактные лица будут подлежать контролю в течение 14 дней

Министерство здравоохранения издало приказ №552 "Об утверждении и внедрении стандартов медицинской помощи при коронавирусной болезни 2019 (COVID-19)", в котором определило перечень контактных лиц, средств индивидуальной защиты, а также алгоритмы диагностики и лечения коронавируса из Китая.

Приказ опубликован на сайте МОЗ.

Согласно тексту приказа, контактными лицами считаются:

  •  медработник, оказывающий прямую медицинскую помощь пациентам с COVID-19;
  •  проживающий с ним в одном домохозяйстве, в течение 14 дней после возникновения симптомов;
  •  человек, посещающий пациента с коронавирусом или находящийся с ним в одном помещении;
  •  работающий с больным;
  •  тот, кто ехал с больным в любом транспорте.

В случае подтверждения COVID-19 на территории Украины, контактные лица будут подлежать контролю в течение 14 дней с момента последнего незащищенного контакта.

Таким лицам будет рекомендоваться ограничить путешествия и передвижения.

В приказе №552 Минздрав также определил перечень средств индивидуальной защиты. Среди них — перчатки для осмотра, щиток для лица, защитные очки, хирургическая маска и халат.

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