МОЗ определил критерии контактных лиц COVID-19

Министерство здравоохранения издало приказ №552 "Об утверждении и внедрении стандартов медицинской помощи при коронавирусной болезни 2019 (COVID-19)", в котором определило перечень контактных лиц, средств индивидуальной защиты, а также алгоритмы диагностики и лечения коронавируса из Китая.

Приказ опубликован на сайте МОЗ.

Согласно тексту приказа, контактными лицами считаются:

медработник, оказывающий прямую медицинскую помощь пациентам с COVID-19;

проживающий с ним в одном домохозяйстве, в течение 14 дней после возникновения симптомов;

человек, посещающий пациента с коронавирусом или находящийся с ним в одном помещении;

работающий с больным;

тот, кто ехал с больным в любом транспорте.

В случае подтверждения COVID-19 на территории Украины, контактные лица будут подлежать контролю в течение 14 дней с момента последнего незащищенного контакта.

Таким лицам будет рекомендоваться ограничить путешествия и передвижения.

В приказе №552 Минздрав также определил перечень средств индивидуальной защиты. Среди них — перчатки для осмотра, щиток для лица, защитные очки, хирургическая маска и халат.

Как ранее сообщал Фокус:

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