Смертельное ДТП в Киеве: таксист и пассажир погибли на месте

В Киеве на перекрестке Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной произошла автомобильная авария, в результате которой погибли двое мужчин.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что столкнулись автомобили Audi Q8 и Skoda Fabia.

"Не убедившись в безопасности маневра, водитель Skoda повернул налево (на улицу Газопроводная), не предоставив преимущество Audi, который двигался прямо в сторону площади Шевченко", – говорится в сообщении.

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В результате ДТП в Skoda двое погибших: водитель погиб за рулем, а пассажира выбросило из салона более, чем на 100 метров. Как уточняет Информатор, на месте аварии был товарищ водителя Skoda, который рассказал, что погибший был таксистом и, скорее всего, вез пассажира по заказу.

От удара машины "пролетели" по дороге около 200 метров, а потом Audi вылетела в кювет. Спидометр Audi завис на 160 км/час, однако точную скорость установит следствие. Водителя Audi госпитализировали в больницу с травмой головы.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Из-за аварии на Окружной образовалась пробка. На месте ДТП работали экипажи полиции, медики, спасатели и следственно-оперативная группа.

Как ранее сообщал Фокус:

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