У госпитализированных в Черновцах украинцев коронавирус не найден

У жителей Черновицкой области, которых ранее госпитализировали в инфекционное отделение областной больницы, китайский коронавирус не обнаружен.

Об этом в Facebook написал председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Рад сообщить буковинцам, что все четыре анализа, проведенные по официальным алгоритмам с соблюдением всех требований, дали отрицательный результат по подозрению на инфекцию коронавируса", – написал он.

Осачук пообещал, что подробности расскажут на брифинге в пятницу, 28 февраля.

В то же время в комментарии УНИАН заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак уточнила, что речь идет о двух госпитализированных людях, вернувшихся из Италии и еще двух жителей села Долиняны Хотинского района, которые накануне находились в Китае.

Как ранее сообщал Фокус:

25 февраля в Черновцах госпитализировали женщину, которая приехала из Италии. Ее проверяли на инфицирование коронавирусом.

26 февраля в Черновцах в областную клиническую больницу отправили уже второго человека с воспалением легких, который приехал из Италии и мог контактировать с больными коронавирусом.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

Со вторника, 25 февраля, генеральное консульство Украины в Милане временно прекращает прием граждан и выдачу документов из-за вспышки коронавируса в Италии.

В Италии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у украинки.