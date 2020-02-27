У госпитализированных в Черновцах украинцев коронавирус не найден

Украина
Подробности расскажут на брифинге 28 февраля

У жителей Черновицкой области, которых ранее госпитализировали в инфекционное отделение областной больницы, китайский коронавирус не обнаружен.

Об этом в Facebook написал председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Рад сообщить буковинцам, что все четыре анализа, проведенные по официальным алгоритмам с соблюдением всех требований, дали отрицательный результат по подозрению на инфекцию коронавируса", – написал он.

Осачук пообещал, что подробности расскажут на брифинге в пятницу, 28 февраля.

В то же время в комментарии УНИАН заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак уточнила, что речь идет о двух госпитализированных людях, вернувшихся из Италии и еще двух жителей села Долиняны Хотинского района, которые накануне находились в Китае.

Как ранее сообщал Фокус: