Количество ДТП в Киеве за 2019 год выросло на 7%, – КГГА
В 2019 году в столице было зарегистрировано 40 898 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Это на 7% больше, чем в было 2018 году. Такие данные приводятся в отчете КГГА президенту Украины о результатах деятельности.
ДТП с пострадавшими произошло 2279, что на 4% больше в годовом выражении. Также увеличилось на 4,4% количество пострадавших в ДТП – до 2 657 человек.
При этом за год на 8% уменьшилось количество ДТП с участием детей – до 291 и ДТП с пострадавшими детьми – на 14%, до 216.
В 2019 году в ДТП погибло 140 человек – на два больше, чем год назад.
Самыми распространенными видами ДТП в 2019 году были:
- столкновение – 74,9%;
- наезд на стоящее транспортное средство – 16,0%;
- наезд на препятствие – 5,7%;
- наезд на пешехода – 2,6%.
На территории Киевской области в прошлом году произошло 11 914 ДТП. Из них в 611 происшествиях были пострадавшие (2 618 человек), а 179 ДТП оказались смертельными – погибли 317 человек. Пострадали также 257 детей.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Киеве на перекрестке Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной произошла автомобильная авария, в результате которой погибли двое мужчин.
- В городе Бровары Киевской области пьяный полицейский, находившийся вне службы, сбил двух людей.
- На трассе Одесса – Киев произошло ДТП с 11 автомобилями, в результате чего погиб человек и двое пострадали.