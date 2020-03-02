Коронавирус: В Украину временно запретили ввозить животных из Китая

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей временно запретила ввоз в Украину домашних и диких плотоядных животных из Китая.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Запрет на воз ввели из-за того, что на территории Гонконга зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом у животного.

"Сейчас продолжается изучение данного случая, животное содержалось в том же доме, где был установлен случай коронавируса у владельца", – сказано в сообщении.

В списки эвакуированных украинцев из Уханя не попала украинка Анастасия Зинченко. Она рассказала, что не хотела улетать без собаки. По ее словам, на животное были все документы, но попольство забыло их передать в МИД и в результате ей отказали в эвакуации. Позже ей лично позвонил президент Владимир Зеленский и пообещал вернуть в Украину.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их разместили на обсервацию в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

Однако тогда на борт не пустили троих украинцев.