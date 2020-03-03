Нужны люди с "управленческим опытом" – Корниенко об обновлении Кабмина

Руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что правительство не является эффективным в социальной, промышленной и жилищно-коммунальной политике. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова"

"Возник парадокс, он нам не понятен и мы бы хотели найти ответ. Доверие к президенту в стране сохраняется достаточно высоким. Это свидетельствует о том, что в целом тот курс, который предлагал президент..., к нему есть доверие. И есть ожидания, что этот курс будет выполняться. Но есть вопросы к выполнению этого курса. Люди не почувствовали это в своем кармане, на своем дворе", – сказал он.

Корниенко считает, что в отдельных сферах "царит определенный беспорядок".

Для управления промышленной политикой есть идея назначить отдельного координатора: министра или вице-премьера.

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Для реализации изменений в силовом блоке, сначала нужно заслушать отчет руководителей правоохранительных органов и задать им вопросы. После этого целесообразно говорить о возможных кадровых изменениях. При этом Корниенко считает, что некоторым руководителям силовиков необходимо дать время "проявить себя". "Финальная конфигурация будет обсуждаться на заседании фракции 3 марта", – добавил он.

В целом же Корниенко считает, что к Кабмину должны присоединиться не просто "новые лица", а люди с управленческим опытом.

"Оказалось, что просто быть новым недостаточно. Надо быть новым и опытным в чем-то. Мы ожидаем людей, которые являются новыми по духу. Возможно с опытом управленческим в сфере государственной власти или в сфере бизнеса", – считает он.

В качестве удачного примера "нового лица" Корниенко привел Дениса Шмыгаля, который был сначала председателем Ивано-Франковской ОГА, а сейчас – вице-премьер по развитию громад.

Напомним, что вопрос обновления Кабмина будет обсуждаться 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады. Президент Владимир Зеленский будет присутствовать на нем, сообщил первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук в эфире "Свободы слова".

Премьер-министр Алексей Гончарук 2 марта сказал, что не писал заявление об отставке. "У нас будут консультации с президентом и парламентом. Больше я ничего комментировать не хочу", - заявил он.

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