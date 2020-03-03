Советы и текущая ситуация: Кабмин запустил сайт о коронавирусе

Кабинет министров запустил специальный сайт (covid19.com.ua) о коронавирусе, на котором содержится актуальная информация о распространении инфекции в Украине и рассказывается о мерах правительства по ее сдерживанию. О запуске сайт сообщил премьер Алексей Гончарук.

"Подчеркиваю, государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Прошу сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников. Правительство создало специальную инфостраницу со всей актуальной информацией", – написал он в Telegram.

На сайте представлены такие разделы: Ситуация в Украине; Как передается заболевание и как проводится его диагностика; Кто находится в группах риска; Как защититься от вирусных инфекций.

В частности, на сайте говорится, что 20% случаев заболевания COVID-19 являются тяжелыми и только 3% требуют реанимационных мероприятий. Также отмечается, что рекомендованных лекарств для профилактики и лечения инфекции не существует, а пациентам предоставляется симптоматическое лечение.

"Украина имеет четкий план действий. Медицинская система Украины готова реагировать на возможные случаи COVID-19 и оказывать квалифицированную медицинскую помощь. В Украине около 12-ти тысяч мест в инфекционных стационарах, около 2 тысяч врачей-инфекционистов и 5 тысяч медперсонала. В украинских больницах есть инфекционные боксы. Система диагностирования заболевания налажена", – говорится в сообщении.

Напомним, 3 марта в Черновцах подтвердили первый случай заражения коронавирусом в Украине. Мужчина недавно прибыл из Италии. На границе симптомов у него не выявили, проявились они только на вторые сутки. При этом в МОЗ говорят, что мужчина следовал предоставленным рекомендациям и сразу по возвращению домой находился на самоизоляции. Когда у него проявились симптомы, он обратился к семейному врачу и был на специализированной "скорой" доставлен в инфекционное отделение больницы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Супруга мужчины чувствует себя хорошо и находится дома на самоизоляции.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

28 февраля в ВОЗ повысили оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого уровня на глобальном уровне.