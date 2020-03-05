На Донбассе боевики обстреляли один из участков разведения сил
4 марта боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, сообщил штаб ООС.
Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом с Крымским, Орехово, Мироновским, Шумы и Майским.
Кроме этого, за прошедшие сутки они дважды совершили провокационный обстрел участка разведения №3 (возле Богдановки), применив стрелковое оружие. Ответный огонь украинские защитники не открывали.
В результате обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
С началом суток 5 марта боевики огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 марта боевики совершили семь обстрелов, в результате один украинский военнослужащий погиб, пять были ранены.
- 24 февраля контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 марта 2020 года переходят на весенний график.
- В июле на территории КПВВ "Майорское" пиротехники обнаружили более 10 взрывоопасных предметов.