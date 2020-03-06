В Киеве вводят дополнительные меры для предотвращения распространения COVID-19

Столица принимает меры для предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее решение сегодня приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Департамент здравоохранения должен обеспечить в медицинских учреждениях отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, отбор биологического материала от больных с респираторной симптоматикой для проведения лабораторных исследований. Специалистов бригад скорой медицинской помощи, учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную и стационарную помощь, должны обеспечить пульс-оксиметрами, аппаратами для неинвазивной вентиляции легких.

Департаменту здравоохранения и КП "Фармация" поручено обеспечить медицинские учреждения неснижаемым запасом противовирусных препаратов, в том числе, рекомендованных для лечения COVID-19, дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты. Аптечную сеть – достаточным количеством противовирусных, лечебных и витаминных препаратов, средств неспецифической профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний, а также средств индивидуальной защиты.

"Принятые решения – это тот комплекс действий, который применяется во всех странах при возникновении эпидугрозы. В Киеве определены семь медучреждений, которые оснащены соответствующим образом и имеют высококвалифицированных инфекционистов. Мы готовы, и действуем в соответствии с ситуацией. Я призываю всех не сеять панику, соблюдать санитарно-гигиенических нормы и быть ответственными как за свое здоровье, так и за окружающих", – подчеркнул Николай Поворозник, первый заместитель главы КГГА.

Он напомнил, что в столице работает круглосуточная горячая линия "Совет врача по телефону", куда можно обратиться в случае выявления симптомов, похожих на признаки коронавируса. На нее киевляне могут звонить по телефонам: 15-83 со стационарного (бесплатно) и 044-235-01-01 – с мобильного (согласно тарифам оператора).

Департамент транспортной инфраструктуры и коммунальные транспортные предприятия должны усилить дезинфекционные мероприятия на остановках транспорта, в помещениях станций метрополитена, подвижном составе.

Департамент образования и науки, департамент молодежи и спорта, департамент культуры, руководители высших учебных заведений должны ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Как ранее сообщал Фокус:

5 марта на брифинге в Новых Санжарах замглавы МОЗ, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.