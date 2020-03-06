В Украине не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19, – МОЗ

По состоянию на 6 марта в Украине не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает канал Коронавірус_інфо, который Министерство здравоохранения Украины запустило 6 марта.

"По состоянию на 6 марта в Украине не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19. В Центр общественного здоровья Украины поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание коронавируса. Отобранные образцы находятся на исследовании в референс-лаборатории Центра общественного здоровья", – говорится в сообщении.

В установленных медицинских учреждениях по всей территории Украины продолжаются обучения (симуляционные упражнения) на случай фиксации COVID-19, добавили в МОЗ.

В Минздраве отметили, что Telegram канал "Коронавірус_інфо" будет оперативно освещать информацию о коронавирусе – и это единственный канал, верифицированный Министерством здравоохранения.

Как ранее сообщал Фокус:

Жену украинца тоже забрали в больницу на обсервацию по требованию ее соседей.