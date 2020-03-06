Здоровью депутатов, которые общались с Волошиным, ничего не угрожает, – Минздрав

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что народный депутат Олег Волошин сейчас не находится в больнице, а здоровью депутатов, которые с ним общались, ничего не угрожает.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

"Он (Волошин) находится не в больнице. По медицинским показателям он не нуждался в другом. Сейчас нет никаких рисков для депутатов, которые общались с этим депутатом. Согласно протоколам, госпитализируют тех, кто имеет симптомы ОРВИ и у кого не подтвердились результаты ОРВИ (тесты на грипп типа А и В - ред.). Минздрав рекомендует соблюдать правила гигиены, мыть руки ", – сказали в пресс- службе Минздрава.

Напомним, Волошин во время поездки во Францию 27 февраля встретился с членом Национальной ассамблеи страны Жаном-Люком Рейтцером, который сейчас находится в реанимации с коронавирусной инфекцией.

Украинский депутат говорит, что Райтцеру 68 лет и что он недавно перенес операцию, поэтому и находился в группе риска для заражения коронавирусом.

68-летний Жан-Люк Рейтцер, депутат партии "Республиканцы" из Эльзаса, был госпитализирован в четверг с подозрением на коронавирус. Тест подтвердил наличие у него заболевания. Сейчас он находится в больнице я тяжелом состоянии.

Коронавирус у народного депутата от "ОПЗЖ" Олега Волошина не подтвердился. При этом сам депутат решил отправиться на самоизоляцию до 12 марта. Начало 14-дневного термина он ведет от даты встречи с французским депутатом Жаном-Люком Рейтцером.

Как ранее сообщал Фокус:

5 марта на брифинге в Новых Санжарах замглавы МОЗ, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.

Первые ограничения ввели в Черновцах – в городе на две недели закрыли на двухнедельный карантин школы и вузы и рекомендовали организаторам концерты и подобные мероприятия.