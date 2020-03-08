В Киеве начался марш женщин. Их противники принесли гроб феминизма

В Киеве начинается Марш женщин по случаю Международного женского дня. Участие в мероприятии принимают около 1500 человек. Они пройдутся от Михайловской до Почтовой площали. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Главное требование активисток - ратификация Стамбульськой конвенции (Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями).

"Этот международный договор, еще в 2011 году подписанный Украиной, возлагает на наше государство различные обязательства - по криминализации насилия в отношении женщин и домашнего насилия, преследования обидчиков и обидчиц, защиты жертв, возможности правоохранительных органов реагировать на различные формы насилия, образование граждан и гражданок о недопустимости применения насилия", - говорят организаторы мероприятия.

Главные цели марша - заставить государство услышать о проблемах женщин, ратифицировать Стамбульскую конвенцию и уменьшить количество насильственных преступлений, обеспечив надлежащую реакцию правоохранительных органов и защите жертв. Помимо этого, активистки выступают против ультраправого, домашнего, экономического, сексуального насилия.

Рядом с маршем свою акцию проводят представители праворадикальных и антифеменистических движений. Они вышли на альтернативный "Марш против абортов".

Около 40 членов организаций "Право и Порядок", "Правый сектор" и "Христианский фронт" обращались к участникам марша, отделяемых кордоном полиции.

Также они принесли на Михайловскую площадь гроб феминизма.

Как ранее сообщал Фокус:

Накануне Международного женского дня, который отмечают 8 марта, в 14-й отдельной мехбригаде ВСУ им. князя Романа Великого запустили флешмоб. На странице бригады в Facebook выкладывают фото женщин-военнослужащих с хэштегом "Княжны тоже воюют".