На сайте МОЗ прекратили выкладывать статистику по эпидемии гриппа

На сайте Минздрава сегодня не появилась регулярно публикуемая статистика заболеваемости гриппом и ОРВИ. Место очередной недельной сводки заняли новости о коронавирусе.

Тем временем, по сообщению Центра общественного здоровья МОЗ, в течение прошлой недели ОРВИ и грипп подхватили 220 932 жителя Украины, из которых 66,4% — дети в возрасте до 17 лет.

В течение недели ОРВИ заболели 220932 человека, из них 66,4% – дети в возрасте до 17 лет.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 577,8 на 100 тысяч населения, что на 21,2% больше эпидемического порога по Украине.

За неделю получено сообщение о девяти летальных случаях вследствие гриппа (с начала эпидемического сезона – 63).

Ни один умерший не был привит против гриппа.

В течение недели против гриппа вакцинировано 216 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделало 237 831 человек.

Отметим, за период 24.02–01.03.2020 ОРВИ заболел 213 531 человек, из них 64,4% – дети. За эту неделю шесть человек умерли от осложенений гриппа.

Количество заболевших увеличилось на 7401 человек.

Напомним, в Украине в данный момент лишь один подтвержденный случай заболевания китайским коронавирусом, однако правительство решило объявить карантин по всей Украине.

Он предусматривает:

закрытие учебных заведений;

запрещение массовых собраний более 200 человек (исключение – Верховная Рада);

закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Также будет закрыта большая часть КПП на границе. Из 219 останется 49. По словам премьера,там оборудованы места для карантина. С 12 марта в Киев будет ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования. В детских садах, художественных, спортивных школах и других. Также ограничивается проведение массовых мероприятий в столице. Это касается концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах.

Мэр Киева Виталий Кличко вчера сообщил, что в Киев поступили 1200 экспресс-тестов для диагностирования коронавирусной инфекции.

Ранее в Минздраве заявили о задержке с поставками быстрых тест-систем. Они должны были поступить 10 марта, но теперь ожидаются 15-16 марта.

Как ранее сообщал Фокус:

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.