КГГА поручила магазинам и рынкам создать "стратегический запас на две недели"

Власти Киева поручили руководителям торговых сетей, рынков, главам райадминистраций, планировать и обеспечить стратегические запасы продуктов на две недели из-за карантина.

Об этом сообщил замглавы КГГА Владимир Слончак в Facebook.

"Городские власти дали поручение руководителям торговых сетей, председателям районных госадминистраций, руководителям рынков планировать и обеспечить стратегические запасы продовольствия на две недели, в частности, хлеба, мяса, сахара, соли, муки, чая, кофе, сухого молока, масла подсолнечного, масла сливочного, гречки, риса, макаронных изделий, консервов длительного хранения и т.д.", – сообщил Слончак.

По его словам, продуктов в магазинах достаточно, и призвал не распространять панику. Он сказал, что сегодня лично прошелся по магазинам в центре Киева, чтобы убедиться, что продуктов достаточно.

"Очередей нет, все спокойно. Городская власть понимает, что обеспечение продуктами крайне важно для безопасности и спокойствия нас всех. Поэтому мы со многих сторон подходим к этому вопросу", – говорит он.

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