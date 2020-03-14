Коронавирус в Украине: Шмыгаль собирает экстренное заседание Кабмина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собирает экстренное заседание правительства, на котором рассмотрят решения СНБО относительно ограничительных мер по противодействию распространения коронавируса в стране, принятых накануне.
Об этом Шмыгаль написал на своем Telegram-канале.
Премьер отметил, что заседание пройдет в закрытом режиме, так как "будут рассматриваться документы с ограниченным доступом".
При этом он подчеркнул, что будут принимать инициативы исключительно президента Владимира Зеленского.
Среди вопросов, которые рассмотрят, следующие: закрытие на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта; прекращения въезда на территорию Украины иностранцев в течение двух недель с 16 марта; закрытие на две недели контрольных пунктов на линии разграничения с временно оккупированными территориями с 16 марта.
Кроме того, чиновники рассмотрят вопросы финансирования Минфином изготовление тестов для диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины, а также обеспечение необходимыми средствами защиты медиков, правоохранителей и спасателей.
На повестке дня, среди прочего, стимулирование отечественных предприятий для производства необходимых средств для оказания помощи больным; выделение средств Минздраву для закупки необходимых средств медицинского назначения для населения; обеспечение приоритетного проведения платежей на закупку товаров, работ и услуг, связанных с противодействием распространению COVID-19; введение в установленном порядке таможенного оформления в течение одних суток грузов с гуманитарной помощью, поступающих в Украину, связанную с организацией борьбы с COVID-19.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- Правительство Украины объявило карантин по всей стране.
- 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, умерла.
- 13 марта в Италии от осложнений после коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия. Ей было 65 лет.
- В Украине с 17 марта будет полностью ограничено пассажирское авиасообщение из-за коронавируса.
- По состоянию на утро 14 марта в мире зарегистрировано 145 374 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, в Италии количество больных превысело 17 тысяч.