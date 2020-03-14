Спецрейс для эвакуации украинцев из Италии запланирован на завтра, – Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на брифинге заявил, что спецрейс для эвакуации украинцев из Италии запланирован уже на завтра. Трансляцию брифинга вел 24 канал.

Самолет МАУ должен забрать граждан, которые застряли на границе Италии со Словенией, а также других украинцев, желающих вернуться в Украину.

Вылет запланирован из аэропорта "Борисполь" в пункт назначения Тривизо (Италия). Планируется, что самолет прибудет туда после обеда.

"Никто украинских граждан не забывает, не оставляет. Мы будем их забирать. Для этого мы ежедневно проводим по несколько совещаний с операторами и перевозчиками. Например, на завтра запланирован спецрейс в город Тревизо (Италия), где граждане Украины оказались в изолированном состоянии и не могут выехать", – отметил Криклий.

Всего на рейс могут взять около сотни желающих. Украинские посольства и консульства уже сделали объявление об этом по северной Италии.

Министр также попросил украинцев, которые хотят вернуться домой, собираться по принципу "хабов", то есть приезжать в крупные города, где их будет удобнее забрать.

Списки для регистрации на эвакуацию украинское правительство будет формировать через систему ДРУГ, созданной с целью определения местонахождения граждан, и доступная на сайте МИД.

Тех, кто не успеет эвакуироваться до 17 числа, министр попросил быть на связи с посольствами для координирования дальнейших действий.

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