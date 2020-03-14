На внеочередном заседании Кабинета министров обсудили процедуру вывоза украинцев

Кабинет министров Украины принял решение о немедленной эвакуации граждан Украины из Италии.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на внеочередном заседании Кабинета министров также обсудили процедуру вывоза украинцев.

В частности, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет производить эвакуацию. Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.

Кстати, в конце февраля Департамент консульской службы Министерства иностранных дел заявлял, что речь об эвакуации граждан Украины из Италии пока не идет.

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