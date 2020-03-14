Кабмин решил срочно эвакуировать украинцев из Италии
2020-03-14 14:28:00
На внеочередном заседании Кабинета министров обсудили процедуру вывоза украинцев
Кабинет министров Украины принял решение о немедленной эвакуации граждан Украины из Италии.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
"Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на внеочередном заседании Кабинета министров также обсудили процедуру вывоза украинцев.
В частности, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет производить эвакуацию. Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.
Кстати, в конце февраля Департамент консульской службы Министерства иностранных дел заявлял, что речь об эвакуации граждан Украины из Италии пока не идет.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- Правительство Украины объявило карантин по всей стране.
- 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, умерла.
- 13 марта в Италии от осложнений после коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия. Ей было 65 лет.
- В Украине с 17 марта будет полностью ограничено пассажирское авиасообщение из-за коронавируса.
- По состоянию на утро 14 марта в мире зарегистрировано 145 374 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, в Италии количество больных превысело 17 тысяч.