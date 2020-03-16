НАБУ открыло дело по политическому преследованию Порошенко, – адвокаты

Адвокат Илья Новиков сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту политического преследования пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

По словам адвоката, НАБУ будет расследовать, в том числе, "пленки Трубы", которые якобы подтверждают заказной характер многочисленных уголовных производств против экс-президента Украины.

"Заявление было подано еще летом прошлого года в отношении действий Трубы и других сотрудников ГБР. Мы предметно ставим вопрос о том, что НАБУ должно в рамках своей компетенции оценить их действия. Мы знаем слова, которые говорились в кабинете Трубы, мы знаем, что за этими словами стоят реальные действия, следователи фактически выполняли те инструкции, те задачи по политическому преследованию Петра Порошенко, которые им ставились", – сказал Новиков.

Еще один адвокат Порошенко Игорь Головань, заявил, что государственные органы неохотно реагируют на расследование информации из кабинета экс-директора ГБР.

"Наши действия направлены на то, чтобы не дать избежать расследования тех фактов, о которых мы знаем из так называемых записей из кабинета Трубы. Мы знаем, что не было энтузиазма у государственных органов расследовать эти вопросы. Не было у них желания допрашивать возможных участников этих разговоров в кабинете Трубы, что свидетельствовало о системной организации из высоких властных кабинетов (в том числе и из кабинетов в Офисе президента) политических преследований Порошенко и его политической силы. Но мы сейчас продвигаемся вперед в направлении того, чтобы все факты были расследованы, а виновные привлечены к установленной законом ответственности", – сказал Головань.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 8 марта, улетел в Испанию на лечебный курс по детоксикации в одной из клиник.

В связи с объявлением в Украине карантина, ему пришлось срочно прервать курс терапии и вернуться в страну.

Как ранее сообщал Фокус:

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления Петром Порошенко.

Пятый президент заявил, что возбужденные в его отношении уголовные дела – это политические преследования, инспирированные представителями "пятой колонны" по заказу РФ.