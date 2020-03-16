На Буковине умерла женщина с подозрением на коронавирус
Сегодня, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы умерла женщина, которая лежала на стационаре с подозрением на коронавирус.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.
Врачи уверяют, что смерть наступила не в результате заболевания коронавирусом, а из-за "тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции".
Тем не менее, накануне у нее взяли анализы на COVID-19, результаты пока еще не готовы.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- 15 марта министр здравоохранения Илья Емец призвал радикально усилить карантин из-за коронавируса – закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, оставить работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы на предприятиях, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.
- Львовская мэрия решила закрыть в городе все учреждения торговли, за исключением аптек, продуктовых магазинов и заправок. Такие же меры приняли власти Одессы, Ивано-Франковска