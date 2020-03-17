Коронавирус в Украине: в Киеве закрыли рынки и запретили проведение ярмарок
В Киеве запретили в период карантина работать продуктовым ярмаркам и рынкам.
Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, пишет УНИАН.
По его словам, во вторник, 17 марта, в КГГА состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором приняли несколько решений по введению ограничений в столице.
"Уточнение, которые были сделаны на комиссии ТЭБ и ЧС: продуктовым ярмаркам и рынкам запрещено работать в период ограничительных и профилактических мер", – сказал Поворозник.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.
- Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.
- Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что киевский метрополитен будет закрыт сегодня, 17 марта, в 23:00.
- Сеть ресторанов быстрого питания МакДональдз закрывает в Украине свои заведения на карантин, однако продолжит принимать заказы в МакДрайв.