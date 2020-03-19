На Донбассе украинский военный получил ранения

В четверг, 19 марта, на Донбассе из-за обстрелов со стороны боевиков ранение получил один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Отмечается, что в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

"Сегодня, 19 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Он был эвакуирован в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь", – сказано в сообщении.

В штабе ООС отметили, что противник обстреливал позиции украинских войск из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Участки разведения сил и средств под огонь не попали.

Как ранее сообщал Фокус:

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. В результате трое украинских военнослужащих получили боевые травмы.

На Донбассе 17 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.